В Анапе возбудили дело после наезда машины на женщину с годовалым ребенком

Авария произошла 19 июня в 12:50 в хуторе Тарусин на 38 км+646 м трассы «Новороссийск — Керчь».

По данным следствия, днем 19 июня 62-летний мужчина без прав ехал на ВАЗ-211540 по трассе Новороссийск — Керчь в хуторе Тарусин. Он сбил 23-летнюю женщину с годовалым сыном, переходивших дорогу по не регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП мальчик и его мать с тяжелыми травмами госпитализировали.

Следственный отдел по Анапе СКР по краю возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Расследование продолжатся, сообщает пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе 19 июня водитель легковушки сбил мать с годовалым ребенком на руках. Известно, что водитель согласно акту освидетельствования был трезв, но водительского удостоверения у него нет — прав мужчину лишили в 2022 году.