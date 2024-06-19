Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Анапе водитель легковушки сбил мать с годовалым ребенком на руках

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-voditel-legkovushki-sbil-mat-s-godovalym-rebenkom-na-rukah
В Анапе водитель легковушки сбил мать с годовалым ребенком на руках
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 19 июня в 12:50 в хуторе Торусин на 38 км+646 м трассы «Новороссийск — Керчь».

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ 211540» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину с годовалым ребенком на руках.

Пострадавшие госпитализированы с тяжелыми травмами, сейчас они находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что водитель согласно акту освидетельствования был трезв, но водительского удостоверения у него нет — прав мужчину лишили в 2022 году, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: уголовное дело возбудили на самокатчика, сбившего ребенка в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях