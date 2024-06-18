Уголовное дело возбудили на самокатчика, сбившего ребенка в Сочи

ДТП произошло вечером 17 июня на проезжей части в районе одного из домов на улице Мира.

По предварительным данным, неизвестный на электросамокате сбил 8-летнего мальчика, переходившего дорогу. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.

Возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и устанавливают личности граждан, которые были на самокате и скрылись с места происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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