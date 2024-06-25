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Двое взрослых и ребенок пострадали при падении BMW с парковки ТРЦ в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-vzroslyh-i-rebenok-postradali-pri-padenii-bmw-s-parkovki-trts-v-krasnodare
Двое взрослых и ребенок пострадали при падении BMW с парковки ТРЦ в Краснодаре
Фото https://t.me/truekrd

Автомобиль BMW X6, проломив металлическое ограждение, упал с высоты третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» днем 25 июня.

В результате инцидента пострадали три человека — двое взрослых и 12-летний ребенок.

«По предварительным данным, пострадали трое. Мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок, находившиеся в салоне иномарки. Все пострадавшие находятся в бессознательном состоянии, на месте происшествия им оказывают помощь медики. В настоящее время установлена личность мужчины, это 37-летний местный житель», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко .

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль приземлился на крышу. фотографии и видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что в настоящее время на месте ЧП скопилось много людей, движение по улице Рашпилевской вблизи «Галереи» затруднено.

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