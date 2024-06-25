Двое взрослых и ребенок пострадали при падении BMW с парковки ТРЦ в Краснодаре

Автомобиль BMW X6, проломив металлическое ограждение, упал с высоты третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» днем 25 июня.

В результате инцидента пострадали три человека — двое взрослых и 12-летний ребенок.

«По предварительным данным, пострадали трое. Мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок, находившиеся в салоне иномарки. Все пострадавшие находятся в бессознательном состоянии, на месте происшествия им оказывают помощь медики. В настоящее время установлена личность мужчины, это 37-летний местный житель», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко .

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль приземлился на крышу. фотографии и видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что в настоящее время на месте ЧП скопилось много людей, движение по улице Рашпилевской вблизи «Галереи» затруднено.