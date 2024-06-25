СК возбудил дело после падения машины с парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

Автомобиль BMW X6 проломил металлическое ограждение и упал с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ «Галерея» на проезжую часть улицы Рашпилевской 25 июня около 12:00.

В результате произошедшего водитель, женщина и ребенок, находившиеся в салоне иномарки, погибли. По факту гибели людей СО по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по краю, следственные действия продолжаются. Ход расследования уголовного дела взял под контроль руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов, он поручил установить все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль упал на крышу. Движение по улице Рашпилевской вблизи «Галереи» было затруднено. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне иномарки после падения находились без сознания. Медики пытались спасти людей на месте происшествия, однако им это не удалось — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик от полученных травм погибли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативно установить причины трагедии и усилить меры безопасности парковки в ТРЦ.