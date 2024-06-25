Водитель вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре BMW ранее менял имя

Об этом стало известно из регистрационных документов мужчины, которые оказались в распоряжении у СМИ.

Согласно данным ИНН, погибший водитель автомобиля BMW Аракельян Рафаэль Рубенович раньше носил другое имя — Бутенко Роман Захарович.

Известно, что в краевой столице мужчина владел центром, где лечили от наркомании, алкоголизма и игромании. С 2016 по 2021 годы погибший занимался техобслуживанием и ремонтом автомобилей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня около 12:00 с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились мужчина, женщина и ребенок, после падения иномарки они были без сознания. Медики пытались спасти людей, однако им это не удалось — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик от полученных травм погибли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативно установить причины трагедии и усилить меры безопасности парковки в ТРЦ. По факту гибели людей СО по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость.