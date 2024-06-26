Погибшая при падении BMW в ТРЦ Краснодара женщина могла быть беременна

Иномарка рухнула с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» 25 июня около 12:00. В машине находились три человека: мужчина, женщина и 12-летний мальчик. Все они погибли.

По предварительным данным, вскрытие показало, что женщина была на 4-м месяце беременности.

Ранее стало известно, что следователи не нашли следов торможения на месте трагедии. По одной из версий, мужчина мог поссориться с женщиной и вдавить педаль газа на парковке. При этом, он мог не справиться с управлением, из-за чего иномарка вылетела с третьего этажа парковки и упала на проезжую часть улицы Рашпилевской, пишет КП-Кубань в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня около 12:00 с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились мужчина, женщина и ребенок, после падения иномарки они были без сознания. Медики пытались спасти людей, однако им это не удалось — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик от полученных травм погибли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативно установить причины трагедии и усилить меры безопасности парковки в ТРЦ.

По факту гибели людей СО по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость. Кроме того выяснилось, что водитель вылетевшей с парковки ТРЦ в Краснодаре BMW ранее менял имя.