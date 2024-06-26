Раскрыто последнее сообщение погибшей в рухнувшем с парковки «Галереи» BMW

Трагедия в ТРЦ «Галерея» произошла днем 25 июня. С третьего этажа многоуровневой парковки вылетел BMW, внутри которого находились мужчина, женщина и подросток.

Погибшая женщина накануне трагедии в соцсетях устроила опрос среди подписчиков.

«Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня?», — спросила она.

Она предложила составить список и поделиться чувствами, которые испытывали, пока они его составляли.

«Друзья! Важно не грустить, что последний день. А просто подумать, что бы вы сделали?», — цитирует RT последнее сообщение женщины.

Также стало известно, что мужчина и женщина сошлись на почве интереса к эзотерике. По сообщениям в СМИ, женщина «искренне верила во все волшебное и посланное свыше», а он работал в так называемом «центре восстановления личности». Мужчина проводил тренинги, помогал найти «ключ к успеху», избавиться от алкогольной, наркотической или игровой зависимости. При этом, по словам знакомых, был приземленным и прагматичным человеком. Жены и детей у него не было, но были родители. Неадекватного поведения никто из близких не замечал. В то, что он мог пойти на убийство и суицид, близкие не верят. Они склоняются к версии с неисправностью автомобиля.

При этом те, кто видел пару в тот день в ТРЦ, обратили внимание на эмоциональность и несдержанность мужчины. Очевидцы сообщали, что пара выясняла отношения на повышенных тонах. Предположительно, причиной конфликта была неуверенность мужчины в том, что женщина беременна от него. Сообщалось, что для установления отцовства он недавно оплатил перинатальный ДНК-тест.

Следователи полагают, что авария может быть связана именно с эмоциональным состоянием водителя. Но и версию о неисправности автомобиля, в том числе неслучайной неисправности тормозной системы, не исключают. Подтвердить это или опровергнуть должна техническая экспертиза, сообщает НТВ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня около 12:00 с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились три человека — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик. Все они погибли. В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость. Кроме того выяснилось, что водитель ранее менял имя. Погибшая в иномарке женщина была на 4-м месяце беременности. Также стало известно, что Водителя упавшей BMW в мае арестовали за оставление места ДТП.