Вейпы и электронки: мифы и правда

Электронные сигареты и вейпы стали популярной альтернативой традиционным сигаретам. Настолько популярной, что многие люди думают — вейпы и «электронки» более безвредны, чем обычные сигареты, поэтому их курить полезнее, и вообще это почти то же, что бросить курить совсем.

Но все далеко не так радужно. Разберемся в мифах вокруг вейпов и электронных сигарет. Какой же на самом деле вред от подобных устройств?

Вейпы безвредны

Это один из самых распространенных и самых опасных мифов. Да, с одной стороны, в них содержится меньше вредных веществ, чем выделяется при курении обычных сигарет. С другой — вдыхание химических соединений из жидкости для электронок может быть даже более вредным: виной тому токсичность некоторых ингредиентов.

Кроме того, некоторые исследования указывают на возможное наличие канцерогенных веществ в парах от вейпов, хотя их концентрация значительно ниже, чем в дыме обычных сигарет.

Вейпы не вызывают зависимости

Еще один миф, который не имеет ничего общего с действительностью. В большинстве жидкостей для вейпов и электронных сигарет содержится никотин, который стимулирует нервную систему и вызывает привыкание, как и тот, что содержится в обычных сигаретах.

Конечно, если курить жидкости без никотина, зависимости не будет, но вред от испарения химических соединений останется, да и курение может сформироваться как привычка.

Вейпы помогают бросить курить

Доказательств этому нет. Если у человека была зависимость от сигарет, и он перешел на вейп, зависимость от никотина, хоть и в виде вейпа, останется.

Бросить курить можно, если постепенно переходить на безникотиновые жидкости, сокращая употребление никотина, но есть риск все равно остаться на вейпах — они кому-то заменяют сладкое, от чего многие не могут от них отказаться. Плюс никуда не исчезает психологическая зависимоть от привычкм / ритуала. Поэтому назвать вейпы или электронные сигареты средством для того, чтобы бросить курить, не получится.

Как вейпы влияют на здоровье

Одна из ключевых проблем, вызывающих беспокойство врачей — влияние вейпов на дыхательную систему.

Пар, вырабатываемый вейпами, состоит из нескольких основных компонентов:

Никотин — даже в небольших количествах он оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, повышая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. При длительном воздействии он может вызвать хронические заболевания сердца и сосудов;

— даже в небольших количествах он оказывает стимулирующее воздействие на нервную систему, повышая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. При длительном воздействии он может вызвать хронические заболевания сердца и сосудов; Пропиленгликоль и глицерин — эти вещества используются для создания густого пара. Они могут вызывать сухость слизистых оболочек дыхательных путей, что приводит к раздражению горла и кашлю. У некоторых людей эти соединения могут вызывать аллергические реакции;

— эти вещества используются для создания густого пара. Они могут вызывать сухость слизистых оболочек дыхательных путей, что приводит к раздражению горла и кашлю. У некоторых людей эти соединения могут вызывать аллергические реакции; Ароматизаторы — различные вкусовые добавки делают вейпы привлекательными для курильщиков, особенно молодежи. Однако многие ароматизаторы содержат химические вещества, способные вызывать воспаление дыхательных путей и повреждение легочной ткани.

Исследование воздействия вейпов на легкие показывает, что регулярное использование этих устройств может привести к ряду проблем со здоровьем — обострению астмы и бронхита, повреждению альвеолярных клеток (воздушных «мешочков» в легких, которые отвечают за газообмен), развитию воспалительных процессов и риску появления хронической обструктивной болезни легких.

Кроме того, вейпы также влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы — ухудшение дыхательных функций снижает поступление кислорода в кровоток, из-за чего снижается иммунитет и развиваются заболевания сердца и сосудов. Также никотин повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений.

Никотин оказывает негативное воздействие на нервную систему — человек становится немного заторможенным, плохо запоминает информацию, его работоспособность снижается. Появляются перепады настроения и раздражительность.

Кто в зоне риска?

Больше всего вейпы, как и обычные сигареты, опасны для детей и подростков — мозг только начинает развиваться, а никотин может ухудшать мыслительные способности и влиять на память.

Серьезную опасность устройства для курения они представляют для беременных женщин — плод медленнее развивается, повышается риск выкидыша.

Опасны вейпы и электронки и для людей с хроническими заболеваниями, особенно дыхательных путей, сердца и ЖКТ.

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