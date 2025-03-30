Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Краснодаром

Смертельная авария произошла 30 марта в 4:45 на 5 км трассы «Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем».

По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла Suzuki ехал со стороны хутора Ленина в Краснодар. Он превысил скорость и врезался в автомобиль Hyundai, ехавший в попутном направлении. После столкновения мотоцикл продолжил движение и врезался в грузовик FAW под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП мотоциклист скончался на месте до приезда скорой помощи, сообщает отдел БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: грузовик влетел в два автомобиля на трассе в Новороссийске, есть погибший. Смертельная авария произошла 28 марта около 20:45 на 12 км + 750 м автомобильной дороги Новороссийск — Керчь. По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика Fuso столкнулся с автомобилями Lada Priora и Toyota Camry, которые ранее попали в аварию между собой. Инцидент произошел в момент, когда 36-летний водитель Lada Priora вышел из машины для установки знака аварийной остановки.