Грузовик влетел в два автомобиля на трассе в Новороссийске, есть погибший

Смертельное ДТП произошло 28 марта около 20:45 на 12 км + 750 м автомобильной дороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 44-летний водитель грузовика Fuso столкнулся с автомобилями Lada Priora и Toyota Camry, которые ранее попали в аварию между собой. Инцидент произошел в момент, когда 36-летний водитель Lada Priora вышел из машины для установки знака аварийной остановки.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте. По факту случившегося правоохранители проводят следственные мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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