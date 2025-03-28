Две женщины пострадали в массовом ДТП с автобусом в Красноармейском районе

Авария произошла днем 28 марта на дороге Трудобеликовский — Полтавская.

По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасное расстояние до «Газели», которая ехала впереди, и врезался в нее. В результате микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем «Волга», а тот, в свою очередь, с Datsun.

В ДТП пострадали 38-летняя и 39-летняя пассажирки «Газели», пишет газета «Голос правды» со ссылкой на отдел Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району.

Читайте также: на Кубани в ДТП погибла 70-летняя женщина, еще трое пострадали. Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла 28 марта в Славянском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2112 под управлением местной жительницы.

В результате ДТП 70-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель и два пассажира Chevrolet и ВАЗ получили травмы, их госпитализировали в ЦРБ.

Подпишись, здесь всегда интересно.