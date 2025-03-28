На Кубани в ДТП погибла 70-летняя женщина, еще трое пострадали

Смертельная авария с участием двух легковых автомобилей произошла 28 марта в Славянском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю ВАЗ-2112 под управлением местной жительницы.

В результате ДТП 70-летняя женщина-пассажир отечественного автомобиля погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель и два пассажира Chevrolet и ВАЗ получили травмы, их госпитализировали в ЦРБ.

На месте работает следственно-оперативная группа для уточнения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на участке дороги, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: на Кубани легковушка врезалась в резко остановившийся грузовик, двое погибли. Смертельная авария произошла 27 марта около 22:00 на 2 км автомобильной дороги станица Кущевская — поселок Пролетарский. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не выбрал безопасную дистанцию и въехал в резко остановившийся грузовик MAN с полуприцепом, которым управлял 63-летний мужчина. В результате ДТП водитель легковушки и его 25-летний пассажир погибли.

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