На Кубани легковушка врезалась в резко остановившийся грузовик, двое погибли

Смертельная авария произошла 27 марта около 22:00 на 2 км автомобильной дороги станица Кущевская — поселок Пролетарский.

По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra не выбрал безопасную дистанцию и въехал в резко остановившийся грузовик MAN с полуприцепом, которым управлял 63-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки и его 25-летний пассажир погибли на месте от полученных травм. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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