Под Анапой очевидцы вытащили мужчину из внезапно вспыхнувшего автомобиля

Авария произошла ночью 28 марта в селе Супсех на улице Горной — там загорелась легковушка.

Огонь охватил автомобиль в считанные секунды. Как рассказали в соцсетях очевидцы, они успели вытащить пострадавшего водителя из машины до приезда пожарных и скорой помощи. Всего к ликвидации последствий ДТП от МЧС привлекалось четыре человека и одна единица техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас все причины ДТП выясняет Госавтоинспекция.

Ранее в Лазаревском районе Сочи на улице Декабристов 26 марта произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW при выезде не уступил дорогу ехавшему по главной КамАЗу. После столкновения большегруз наехал на дорожное ограждение слева и столкнулся с встречными ВАЗ-2104 и грузовой «Газелью». В результате ДТП водитель КамАЗа получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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