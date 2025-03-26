Школьник на мопеде влетел в «Приору» в Белореченском районе

Авария произошла 25 марта в 13:10 на улице Промышленной район магазина «Сельпо» в поселке Родники.

По предварительным данным, 16-летний школьник управлял кроссовым мопедом Procida и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулем которого был 39-летний водитель. В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в ЦРБ Белореченска.

Госавтоинспекторы установили, что школьник не имел прав управления мототранспортом. За это грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Родителям подростка грозит 30 тыс. рублей штрафа за передачу мопеда несовершеннолетнему без водительского удостоверения, сообщает Госавтоинспекция Белореченска в Telegram.

Читайте также: две легковушки и большегруз столкнулись на дороге под Новокубанском. Авария произошла на автодороге в районе поворота на поселок КНИИТИМ вечером 25 марта. Там столкнулись две легковушки — ВАЗ-2110 и Lada Priora — и грузовик DAF. В результате ДТП пострадали два человека, находившихся в «десятке», — чтобы выбраться из машины, им понадобилась помощь спасателей. Пострадавших оперативно деблокировали, а после передали медикам скорой помощи.

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