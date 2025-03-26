Две легковушки и большегруз столкнулись на дороге под Новокубанском

Авария произошла на автодороге в районе поворота на поселок КНИИТИМ вечером 25 марта. Там столкнулись две легковушки — ВАЗ-2110 и Lada Priora — и грузовик DAF.

В результате ДТП пострадали два человека, находившихся в «десятке», — чтобы выбраться из машины, им понадобилась помощь спасателей. Пострадавших оперативно деблокировали, а после передали медикам скорой помощи.

Сейчас в обстоятельствах происшествия и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте также: водитель погиб за рулем перевернувшейся фуры на 34-м километре трассы Майкоп — Туапсе в Апшеронском районе. Смертельная авария произошла 25 марта около 14:40. По предварительным данным, 64-летний мужчина ехал за рулем большегрузного автомобиля МАЗ и съехал с дороги, из-за чего большегруз перевернулся в кювет.

В результате ДТП водитель фуры погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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