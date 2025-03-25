Водитель погиб за рулем перевернувшейся фуры в Апшеронском районе

Смертельная авария произошла 25 марта около 14:40 на 34-м километре трассы Майкоп — Туапсе в Апшеронском районе.

По предварительным данным, 64-летний мужчина ехал за рулем большегрузного автомобиля МАЗ и съехал с дороги, из-за чего большегруз перевернулся в кювет.

В результате ДТП водитель фуры погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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