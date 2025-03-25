Водитель «Лады» погиб в лобовом столкновении с иномаркой на Кубани

Авария произошла 24 марта около 23:00 на автодороге Армавир — Курганинск в Курганинском районе.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с Volkswagen Tiguan, за рулем которого находилась 29-летняя жительница Краснодара.

В результате ДТП погиб 61-летний водитель отечественной легковушки. Мужчина был жителем Усть-Лабинского района, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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Водитель КамАЗ ехал со стороны хутора Родниковский в сторону хутора Южный. Грузовик не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, который двигался по главной дороге, и столкнулся с иномаркой. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

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