КамАЗ раздавил иномарку на трассе в Краснодарском крае, погиб водитель

Смертельная авария произошла 24 марта в 15:20 на 35 км автодороги Армавир — Отрадная в Новокубанском районе.

Водитель КамАЗ ехал со стороны хутора Родниковский в сторону хутора Южный. Грузовик не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, который двигался по главной дороге, и столкнулся с иномаркой.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму увеличилось до шести. Авария произошла 24 марта около 07:30 на автодороге Евпатория — Симферополь около села Укромное.

Автобус, следовавший по маршруту Аркадьевка — Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По предварительным данным, в автобусе находились около 30 человек. В результате ДТП погибли шесть человек. 20 пассажиров, включая восемь детей, с травмами доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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