Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом в Крыму увеличилось до шести

Авария произошла 24 марта около 07:30 на автодороге Евпатория — Симферополь около села Укромное.

Число погибших в ДТП с участием рейсового автобуса увеличилось до шести. Пострадали 20 человек, в их числе восемь детей, с травмами пострадавших доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Водитель автобуса прошел медосвидетельствование на месте. Установили, что мужчина был трезв. По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автобус, следовавший по маршруту Аркадьевка — Симферополь, врезался в стоящий на обочине грузовик с прицепом. По предварительным данным, в автобусе находились около 30 человек. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

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