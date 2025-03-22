Водитель грузовика впал в кому после жесткого ДТП на трассе под Новороссийском

Авария произошла днем 22 марта на участке автодороги Краснодар — Верхнебаканский возле Новороссийска.

По предварительным данным, водитель грузовика Shacman с прицепом при экстренном торможении выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Iveco и Chevrolet.

В результате ДТП пострадали водители большегрузов, мужчин с травмами госпитализировали. Водитель автомобиля Shacman находится в коме.

В настоящий момент из-за аварии движение организовано в реверсивном режиме по обочине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани в массовой аварии из-за пьяного водителя пострадали два человека. Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла 20 марта около 20:00 на улице Широкой в станице Тбилисской.

По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volvo С40, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого была 37-летняя женщина. От удара по инерции автомобиль Chevrolet столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai Porter, а тот в свою очередь задел автомобиль Hyundai Accent.

Подпишись, здесь всегда интересно.