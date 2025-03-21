На Кубани в массовой аварии из-за пьяного водителя пострадали два человека

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла 20 марта около 20:00 на улице Широкой в станице Тбилисской.

По предварительным данным, 41-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Volvo С40, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Aveo, за рулем которого была 37-летняя женщина. От удара по инерции автомобиль Chevrolet столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai Porter, а тот в свою очередь задел автомобиль Hyundai Accent.

В результате аварии пострадали водители Volvo и Chevrolet. Виновнику аварии назначил амбулаторное лечение, а женщину госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили признаки опьянения у водителя Volvo. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина сел за руль пьяным. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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В результате ДТП пострадал 11-летний ребенок, который ехал на переднем сидении легковушки. Несмотря на то, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности, он получил травмы.

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