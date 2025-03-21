В Усть-Лабинском районе в ДТП с «Газелью» пострадал ребенок

Авария с участием легковушки и микроавтобуса ГАЗ произошла на пересечении улиц Комсомольская и Пушкина в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Pointer выезжал со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль ГАЗ и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадал 11-летний ребенок, который ехал на переднем сидении легковушки. Несмотря на то, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности, он получил травмы. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу Усть-Лабинска, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал по трассе, на пешеходном не пропустил 16-летнюю девушку и сбил ее. В результате ДТП девушка получила травмы, ее госпитализировали в горбольницу Новороссийска. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

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