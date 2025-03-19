Грузовик с прицепом сбил 16-летнюю девушку на трассе под Новороссийском

Авария произошла 19 марта около 13:50 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский в районе улицы Новороссийской.

По предварительным данным, 42-летний водитель КамАЗа с прицепом ехал по трассе, на пешеходном не пропустил 16-летнюю девушку и сбил ее. В результате ДТП девушка получила травмы, ее госпитализировали в горбольницу Новороссийска.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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