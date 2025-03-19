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Два человека погибли и еще двое пострадали в жестком ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-i-eshhe-dvoe-postradali-v-zhestkom-dtp-na-kubani
Два человека погибли и еще двое пострадали в жестком ДТП на Кубани
Фото t.me/mvd_23

Смертельная авария произошла 19 марта около 14:30 на въезде в Кореновск со стороны станицы Раздольной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera во время движения не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Легковушка врезалась в дорожный знак и опрокинулась в поле.

В результате аварии на месте происшествия погибли двое мужчин. Еще двое пассажиров получили травмы, их госпитализировали в больницу Кореновского района.

Обстоятельства ДТП устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: на Кубани водитель «Лады» из-за плохого самочувствия врезался в дерево и погиб. Смертельная авария произошла 18 марта около 20:00 на трассе к предприятию в Кавказском районе. По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Lada почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате происшествия водителя госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

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