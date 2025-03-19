На Кубани водитель «Лады» из-за плохого самочувствия врезался в дерево и погиб

Смертельная авария произошла 18 марта около 20:00 на трассе к предприятию в Кавказском районе.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Lada почувствовал себя плохо за рулем, из-за чего съехал с проезжей части и врезался в дерево.

В результате происшествия водителя госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: нарушитель-рецидивист из Краснодарского края вновь попал в ДТП на Ставрополье. Авария случилась 18 марта в 10:40 на 14 км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» в Кочубеевском округе Ставропольского края. По предварительным данным, 21-летний житель Кубани на автомобиле Kia двигался со стороны Невинномысска в сторону Ставрополя и не выбрал безопасную скорость. В результате водитель не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, а затем вылетел в кювет.