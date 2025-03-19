Нарушитель-рецидивист из Краснодарского края вновь попал в ДТП на Ставрополье

Авария случилась 18 марта в 10:40 на 14 км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» в Кочубеевском округе Ставропольского края.

По предварительным данным, 21-летний житель Кубани на автомобиле Kia двигался со стороны Невинномысска в сторону Ставрополя и не выбрал безопасную скорость. В результате водитель не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, а затем вылетел в кювет.

В результате ДТП водителя с травмами доставили в больницу. Пострадавшему назначили амбулаторное лечение.

Установили, что молодой человек получил права три года назад. За последние два года привлекался к административной ответственности пять раз.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края в Telegram.

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