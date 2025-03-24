Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

Смертельная авария произошла 24 марта на трассе Симферополь — Евпатория в районе села Укромное.

По предварительной информации, автобус, следовавший по маршруту Аркадьевка — Симферополь, столкнулся с большегрузом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в автобусе находились 32 человека. Предварительно, пятеро погибли, еще 18 получили травмы.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. На место выехали опытные следователи для проведения следственных действий, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

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По предварительным данным, водитель грузовика Shacman с прицепом при экстренном торможении выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Iveco и Chevrolet. В результате ДТП пострадали водители большегрузов, мужчин с травмами госпитализировали.

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