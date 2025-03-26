В Сочи BMW устроил массовую аварию на федеральной трассе, не пропустив КамАЗ

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла 26 марта на улице Декабристов в Лазаревском районе Сочи.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW при выезде не уступил дорогу ехавшему по главной грузику КамАЗ. После столкновения большегруз наехал на дорожное ограждение слева и столкнулся с встречными ВАЗ-2104 и грузовой «Газелью».

В результате ДТП водитель КамАЗа получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель иномарки погибла после лобового ДТП на встречке в Динском районе. Смертельная авария с участием двух машин произошла 26 марта в 7:50 на 32-м километре дороги Воронежская — Суворовское в станице Пластуновской Динского района.

По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Kia Serato со стороны трассы М-4 «Дон» и на закруглении дороги выехала на встречную полосу. Там иномарка в лобовую столкнулась с таким же автомобилем Kia Serato, которым управляла 24-летняя девушка. В результате ДТП виновница аварии получила серьезные травмы, ее госпитализировали в реанимацию Динской ЦРБ, где она через время скончалась.

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