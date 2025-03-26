Водитель иномарки погибла после лобового ДТП на встречке в Динском районе

Смертельная авария с участием двух машин произошла 26 марта в 7:50 на 32-м километре дороги Воронежская — Суворовское в станице Пластуновской Динского района.

По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем автомобиля Kia Serato со стороны трассы М-4 «Дон» и на закруглении дороги выехала на встречную полосу. Там иномарка в лобовую столкнулась с таким же автомобилем Kia Serato, которым управляла 24-летняя девушка.

В результате ДТП виновница аварии получила серьезные травмы, ее госпитализировали в реанимацию Динской ЦРБ, где она через время скончалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: водитель погиб за рулем перевернувшейся фуры на 34-м километре трассы Майкоп — Туапсе в Апшеронском районе. Смертельная авария произошла 25 марта около 14:40. По предварительным данным, 64-летний мужчина ехал за рулем большегрузного автомобиля МАЗ и съехал с дороги, из-за чего большегруз перевернулся в кювет. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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