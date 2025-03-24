Ураза-байрам 2025: когда отмечают, история и традиции

Праздник Ураза-байрам — один из наиболее значимых в исламе. Он возвещает окончание 30-дневного поста в священный месяц Рамадан.

Ураза-байрам — это день радости, благодарности и прощения. Верующие вспоминают о своих ближних и помогают нуждающимся. Мусульмане на время Рамадана днем отказываются от пищи и напитков, однако запреты снимаются с приходом Ураза-байрам.

Когда отмечается Ураза-байрам в 2025 году?

Дата праздника плавающая — день окончания Рамадана местное Духовное управление определяет по лунному календарю. Число и месяц зависят от часового пояса и географического положения страны.

В 2025 году Ураза-байрам начинается в первый день новолуния — после захода солнца 30 марта в ночь на 31-е.

Обычно праздничным считается только один день — первый день месяца Шавваль, но в мусульманских странах еще 2–3 дня объявляются нерабочими.

В России этот день может быть выходным в Адыгее, Крыму, Башкирии, Чечне, Ингушетии, Татарстане, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

История праздника

Ураза-байрам считается одним из самых древних праздников мусульман. Отмечать его начали еще во времена пророка Мухаммада — с 624 года. Ураза-байрам — второй по значимости праздник после Курбан-байрама.

На арабском языке название праздника звучит как Ид аль-Фитр — в переводе «праздник прекращения поста».

Традиция отмечать окончание Рамадана распространялась со времен Арабского халифата, вместе с продвижением ислама. Ид аль-Фитр праздновали в Египте, северной Африке, Османской империи, Пакистане и Афганистане.

Традиции Ураза-байрама

До начала праздника нужно раздать закят аль-фитр — «милостыню разговения»: помочь продуктами или деньгами малообеспеченным семьям. Это делают для искупления грехов, допущенных во время Рамадана.

Также перед празднованием верующие совершают омовения с благовониями и нарядно одеваются. Поздравляют с Ураза байрам словами «Ид мубарак!» — так желают благословенного праздника. Также можно сказать «Ураза гаете мубарак булсын!» — «пусть Ураза-байрам будет благодатью».

Перед праздником верующие совершают молитву — намаз — дома, а на рассвете коллективная молитва гает-намаз начинается в мечетях. В основном на ней присутствуют мужчины, а женщины из дома смотрят трансляцию.

После молитвы мусульмане поздравляют друг друга с наступившим праздником, обмениваются подарками: религиозными — четки, тюбетейка или Коран — или бытовыми — чайные сервизы, декор для дома и сладости. Верующие накрывают праздничный стол со всеми лучшими блюдами, на котором обязательно присутствуют сладости и сухофрукты.

Что можно и нельзя?

После окончания Рамадана можно есть и пить даже в светлое время и играть свадьбы. Также можно ходить в гости, посещать праздничные мероприятия. Однако запреты в Ураза-байрам все же есть — нельзя заниматься домашними делами, работать и ссориться с друзьями и близкими. Также сохраняется запрет на алкоголь.

Ураза-байрам объединяет всех мусульман в мире — напоминает о посте, который стал символом самоограничения, дисциплины и самосовершенствования.

Читайте также:

Рамадан: правила и ограничения.