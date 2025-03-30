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ФК «Краснодар» с разгромным счетом обыграл «Факел» в домашнем матче 22 тура РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-s-razgromnym-schetom-obygral-fakel-v-domashnem-matche-22-tura-rpl
ФК «Краснодар» с разгромным счетом обыграл «Факел» в домашнем матче 22 тура РПЛ
Фото t.me/fckrasnodar

Матч в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Факелом» прошел 30 марта на стадионе «быков» в кубанской столице.

Счет во втором тайме открыли «быки» — на 53 минуте после розыгрыша штрафного Батчи отдал мяч на Никиту Кривцова, который и пробил мяч в самый угол, заработав первое очко для своей команды.

Второй мяч «Краснодара» забил Эдуард Сперцян — полузащитник вышел на 63 минуте вместо Кевина Ленини и уже на 66 минуте пробил точно над стенкой со штрафного, мяч опустился в самый угол. Сперцян пропустил несколько игр из-за травмы ноги и впервые вышел на поле после реабилитации.

На 69 и 74 минуте дубль оформил Олакунле Олусегун — он почти подряд забил два мяча, один из них — с передачи Сперцяна. Еще один гол на 80 минуте с углового Сперцяна после передачи Федора Смолова забил Данила Козлов.

По итогам матча «Краснодар» сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками. На втором и третьих местах расположились «Спартак» и «Зенит» с 43 очками. Следующий матч «быков» пройдет с «Акроном» на домашнем стадионе.

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