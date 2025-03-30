Росгвардия запустила в небо аэростат перед матчем «Краснодар» — «Факел» 30 марта

Матч 22 тура РПЛ между «Краснодаром» и «Факелом» пройдет 30 марта в 14:00 на домашней арене «быков».

Сотрудники Росгвардии обеспечивают порядок в период проведения матча. По сложившейся традиции за несколько часов перед игрой в небо подняли аэростат «ОКО».

Комплекс высотного видеонаблюдения на базе привязанного аэростата помогает мониторить обстановку вокруг стадиона в режиме реального времени. При необходимости всю информацию передадут наружным нарядам.

«Краснодарцы и гости города, вы уже заметили большой белый шар в небе? Не волнуйтесь, если увидите аэростат — это наш надежный страж порядка», — сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 0:1. Матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и «Краснодаром» прошел 16 марта на стадионе «Ростов Арена». Встреча команд завершилась со счетом 0:1 в пользу «Краснодара». По итогам матча «быки» занимают первую строчку турнирной таблицы с 46 очками.