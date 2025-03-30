Сергей Лазарев посетил Японский сад в парке «Краснодар»

Певец Сергей Лазарев приехал в Краснодар с концертами — они прошли 28 и 29 марта во дворце спорта «Олимп».

В перерывах между концертами артист отправился в парк «Краснодар» и Японский сад. Лазарев отметил, он увидел Японский сад в соцсетях и решил обязательно туда сходить.

«Красота неописуемая, здесь очень круто. На гастролях я практически не выхожу из своего номера и не гуляю, но здесь +25 °С, самое время подышать воздухом», — сказал певец на видео.

Также Лазарев выложил видео с цветущими деревьями с подписью «даже не верится, что это не в Японии, а в Краснодаре».

Читайте также: Стас Михайлов устроил празднование дня рождения мамы в Сочи. Певец, народный артист России Стас Михайлов прилетел в Сочи, чтобы отпраздновать там день рождения своей мамы — Людмилы Васильевны. Артист устроил для матери праздник в традиционном стиле, при этом в уютной домашней атмосфере — стол ломился от закусок, а на фоне играла русская музыка. Также певец исполнил свои песни.