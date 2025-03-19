Стас Михайлов устроил празднование дня рождения мамы в Сочи

Певец, народный артист России Стас Михайлов прилетел в Сочи, чтобы отпраздновать там день рождения своей мамы — Людмилы Васильевны.

Артист устроил для матери праздник в традиционном стиле, при этом в уютной домашней атмосфере — стол ломился от закусок, а на фоне играла русская музыка. Также певец исполнил свои песни.

Кадрами с празднования поделилась жена певца Инна Михайлова — на кадрах видно, как он танцует с мамой под песни народного ансамбля с солистками в ярких костюмах. Вскоре к танцу присоединился и отец артиста Владимир.

Читайте также: Стас Михайлов поделился фото из родительского дома в Сочи. Народный артист России посетил Сочи, где 26 августа провел большой юбилейный концерт, посвященный своему 55-летию. Исполнитель таких хитов, как «Все для тебя», «Я буду очень тебя беречь», «Лучшая на свете», родом из Сочи и не упустил возможность навестить родительский дом. Трогательные фотографии с членами семьи он опубликовал в своих соцсетях.