Площадь пожара на атакованной нефтебазе на Кубани выросла до 3,7 тыс. кв. метров

По данным краевого оперштаба, на данный момент огнем охвачен резервуар, в котором ранее обнаружили утечку нефтепродуктов.

Всего на территории нефтебазы сейчас продолжается ликвидация пожара на трех объектах. Огонь тушат на одном из резервуаров, на запорной арматуре, а также на территории вокруг резервуара, где горят нефтепродукты. Площадь пожара составляет 3 тыс. 750 кв. м.

К тушению возгорания привлекли дополнительные силы. Сейчас в ликвидации ЧП задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили 4 ранг сложности. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 1,7 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ назвали атаку на нефтебазу в Краснодарском крае провокацией для срыва российско-американских переговоров о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

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