Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 1,7 тыс. кв. метров

Ночью 19 марта произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. В результате площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказской, пострадавшей при атаке БПЛА, увеличилась до 1,7 тыс. кв. м.

«Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

К тушению пожара привлекли дополнительные силы. В настоящее время с огнем борются 227 человек и 99 единиц техники. Пострадавших нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.

Площадь возгорания на тот момент составила 20 кв. м. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили 4 ранг сложности.

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