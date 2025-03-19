Семь украинских беспилотников сбили ночью 19 марта над Азовским морем

В течение минувшей ночи Вооруженные силы России вновь отражали атаку БПЛА противника.

По данным Минобороны, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Семь дронов сбили над Азовским морем. Еще 35 беспилотников обезвредили над территорией Курской области, 13 — над Орловской областью. По одному БПЛА уничтожили над Тульской и Брянской областями.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нефтебаза загорелась в станице Кавказской после атаки украинских беспилотников. Атака украинских беспилотников отражена в станице Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта.

Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.

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