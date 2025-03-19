Нефтебаза загорелась в станице Кавказской после атаки украинских беспилотников

Атака украинских беспилотников отражена в станице Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта.

Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.

Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы.

По предварительным данным пострадавших нет. Эвакуированы 30 человек дежурной смены. Работа предприятия приостановлена, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ночь на 14 марта беспилотники атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином.

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