Минобороны: атака на нефтебазу на Кубани — провокация для срыва переговоров

Спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров и решения президента РФ о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре киевский режим совершил атаку по объекту энергетической инфраструктуры в станице Кавказской.

Объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум».

Атака на нефтебазу была совершена при помощи трех беспилотников самолетного типа. В результате падения одного из них на территории пункта перевалки нефти произошла разгерметизация одного из резервуаров с нефтью, произошло возгорание на площади 1,7 тыс. кв. метров. Сейчас пожарные расчеты тушат возгорание.

Ранее киевский режим совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», в результате чего она была повреждена и выведена из строя.

«Речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США. Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего ВС РФ о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате силам ПВО приказали обезвредить беспилотники шесть из них сбили ЗРПК «Панцирь», еще один — дежурным истребителем ВКС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоили 4 ранг сложности. Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе выросла до 1,7 тыс. кв. метров.