В ЗАГСе назвали самые необычные имена новорожденных на Кубани в 2024 году

Самыми популярными именами для детей из обычных в прошлом году стали Михаил и София.

Однако любят родители Краснодарского края и необычные имена.

Так, среди мальчиков в 2024 году были зарегистрированы Атом, Боис, Бинямин, Валерьян, Варлаам, Велесий, Гавриель, Гедеон, Дамьян, Десмонд, Каир, Космос, Лавр, Мадрид, Назарет, Неймар, Октавиан, Оллаберган, Персей, Роб, Север, Кельвин, Устин, Фарисей и Эраст.

Среди необычных женских имен — Аксена, Алитея, Аллегра, Арлета, Амрита, Барира, Васса, Гурия, Дарена, Диера, Златислава, Илуана, Каталия, Лианелия, Малина, Муза, Ная, Осия, Рута, Светлика, Славяна, Тия, Флоренсия, Элария, Юнона.

Называли детей и привычными именами. Мальчики чаще всего получали имена Михаил, Артем, Александр, Марк, Матвей, Лев, Иван, Мирон, Дмитрий, Максим, Тимофей, Роман, Кирилл, Тимур, Владимир. А девочки — София, Мария, Ева, Анна, Варвара, Виктория, Василиса, Арина, Полина, Алиса, Мирослава, Милана, Екатерина, Ксения и Есения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Управлении ЗАГС Краснодарского края.

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