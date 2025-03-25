Спасатели помогли маме с тремя напуганными детьми спуститься с горы в Геленджике

Инцидент произошел 23 марта в Сафари-парке города-курорта.

Женщина и трое детей решили погулять по территории парка и поднялись по канатной дороге. Во время подъема ребята, особенно 4-летняя девочка, испугались высоты.

Возвращаться с прогулки таким же образом дети отказались. Уговоры спуститься по канатной дороге только приводили к большей панике. Тогда мама ребят решила обратиться за помощью.

Прибывшие в парк спасатели поднялись к перепуганным туристам и пешком сопроводили их в безопасное место, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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Живущая неподалеку девушка ночью услышала жалобный лай собаки и с самого утра отправилась ее искать. Через некоторое время она заметила собаку в колодце. Девушка не смогла самостоятельно помочь животному и обратилась за помощью в городскую службу спасения.

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