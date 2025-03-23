Спасатели достали собаку из глубокого колодца в Новороссийске

Бродячая собака провалилась в колодец канализационного коллектора и провела там всю ночь.

Живущая неподалеку девушка ночью услышала жалобный лай собаки и с самого утра отправилась ее искать. Через некоторое время она заметила собаку в колодце. Девушка не смогла самостоятельно помочь животному и обратилась за помощью в городскую службу спасения.

Прибывшие на место спасатели спустились в колодец при помощи лестницы и подняли собаку на поверхность. Открытый люк в коллектор закрыли, чтобы в него больше никто не упал, сообщил в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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