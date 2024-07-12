В Перми похоронили мать и сына, погибших в упавшей с парковки BMW в Краснодаре

В Перми простились с женщиной и 10-летним мальчиком, которые погибли в автомобиле, вылетевшем на полной скорости с 3 этажа парковки в Краснодаре.

На прощании были только самые близкие, среди которых и муж погибшей, который узнал об измене жены за несколько дней до трагедии. Изначально на похороны он приходить не хотел, но передумал из-за погибшего сына.

Присутствующие на похоронах назвали произошедшее ужасом, кошмаром и огромной несправедливостью — погибшая повинилась мужу, а тот смог простить предательство.

Женщину с сыном кремировали, отпевали их заочно — батюшка благословил землю, которую родные прикопали вместе с урнами в могилу к близким родственникам, пишет «КП-Пермь».