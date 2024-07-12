В Перми похоронили мать и сына, погибших в упавшей с парковки BMW в Краснодаре
В Перми простились с женщиной и 10-летним мальчиком, которые погибли в автомобиле, вылетевшем на полной скорости с 3 этажа парковки в Краснодаре.
На прощании были только самые близкие, среди которых и муж погибшей, который узнал об измене жены за несколько дней до трагедии. Изначально на похороны он приходить не хотел, но передумал из-за погибшего сына.
Присутствующие на похоронах назвали произошедшее ужасом, кошмаром и огромной несправедливостью — погибшая повинилась мужу, а тот смог простить предательство.
Женщину с сыном кремировали, отпевали их заочно — батюшка благословил землю, которую родные прикопали вместе с урнами в могилу к близким родственникам, пишет «КП-Пермь».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея»25 июня упал автомобиль BMW X6. В машине были три человека — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик. Все они погибли. В СК возбудили уголовное дело об убийстве. Следователи считают, что авария может быть связана с эмоциональным состоянием водителя, но версию о неисправности автомобиля и неслучайной неисправности тормозной системы не исключают. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого ведомства Андрея Маслова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость. Также стало известно, что водитель упавшей BMW в мае этого года отбывал административный арест за оставление места ДТП. Погибшая в иномарке женщина была на 4 месяце беременности. По словам подруги семьи, мужчина и женщина часто ругались на тему установления отца ребенка, которого носила беременная.