Друзья погибшей в BMW в Краснодаре пары назвали возможную причину их ссоры

О возможных причинах ссоры пары, погибшей в вылетевшей с парковки иномарки в краевом центре, рассказала подруга водителя.

По ее словам, мужчина и женщина часто ругались на тему установления отца ребенка, которого носила беременная.

«Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто «палил» их, но ничего не делал. Он не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, скорее всего поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость… Могу сказать точно, что он не убийца, он бы не унес с собой намеренно детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка, потому что детей у него не было и он 100% ждал этого ребенка», — заявила поделилась подруга погибшего.

Она добавила, что на момент аварии у мужчины не было наркотической зависимости уже более пяти лет. Он руководил краснодарским центром восстановления личности «Высота», где лечат от наркомании, алкоголизма и игромании, сообщает РИА «Новости».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого ведомства Андрея Маслова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения находится под контролем в центральном аппарате ведомства, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились три человека — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик. Все они погибли.