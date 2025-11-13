В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников
В городе-герое вечером 13 ноября предупредили о возможности падения беспилотных летательных аппаратов.
Жителям и гостям города рекомендуется соблюдать меры безопасности, особенно при включении сирен.
«Если вы находитесь дома, избегайте окон и перемещайтесь в комнаты без окон, такие как коридор, ванная или кладовая. Если вы оказались на улице, укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания или в подземном переходе. Не используйте автомобиль для укрытия и не прячьтесь рядом с многоквартирными домами», — сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность на территории всего края объявили вечером 13 ноября. Уведомления РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в 19:30. После чего в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на полеты.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
В Новороссийске включили сирену, оповещающую об отражении атаки беспилотников.