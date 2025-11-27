В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, введенную утром 27 ноября

Уведомления об отмене угрозы падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг в 11:40.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани с 8:00.

«На территории края объявлена отмена угрозы «Беспилотная опасность»», — говорится в сообщении МЧС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили на Кубани 27 ноября около 8:00. В Сириусе и Сочи зазвучали сирены. Мэр города-курорта Андрей Прошунин призвал не отправлять детей в школы и детсады и ждать отмены угрозы атаки БПЛА.

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы падения беспилотных летательных аппаратов. Около 10:30 из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу аэропорта Краснодара.

За время действия ограничений в аэропорту Сочи на запасные аэродромы ушли 10 рейсов. По данным на 11:30 в воздушной гавани курорта на вылет и прилет задерживались 23 рейса. Ограничения в аэропорту Краснодара сняли в 11:07.

