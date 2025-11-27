Временные ограничения на полеты сняли в аэропорту Краснодара

Временный запрет на взлет и посадку судов в воздушной гавани Краснодара ввели для обеспечения безопасности из-за угрозы атаки БПЛА около 10:30.

Ограничения сняли в 11:07. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram. Во время действия запрета на опасные аэродромы ушли пять самолетов.

По данным онлайн-табло аэропорта на 11:30, на прилет задерживаются три рейса из Стамбула, Уфы, Еревана. На вылет задержек нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00.

После объявления беспилотной опасности временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Около 10:30 из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу аэропорта Краснодара. За время действия ограничений в аэрогавани Сочи на запасные аэродромы ушли 10 рейсов. По данным на 11:30 в воздушной гавани курорта на вылет и прилет задерживались 23 рейса.

