В аэропорту Сочи на вылет и прилет задерживаются 23 рейса

По данным онлайн-табло авиагавани курорта на 11:30 27 ноября, на вылет задерживаются 8 рейсов, еще 15 — на прилет.

В числе городов, куда самолеты отправятся с задержкой — Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Также на вылет задерживаются международные рейсы — в Шарм-эль-Шейх и Абу-Даби.

Прибудут в аэропорт города-курорта с опозданием воздушные суда из Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Екатеринбурга и Казани. Задержатся также и международные рейсы из Тбилиси, Батуми, Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Абу-Даби.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», беспилотную опасность объявили утром 27 ноября в Краснодарском крае. Сообщения РСЧС о возможной угрозе падения беспилотных летательных аппаратов жители региона получили в четверг около 8:00. В Сочи зазвучали сирены, оповещающие об угрозе атаки БПЛА.

После объявления беспилотной опасности временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи. Около 10:30 из-за угрозы атаки БПЛА ограничили работу аэропорта Краснодара. Из-за ограничений в аэропорту Сочи десять рейсов ушли на запасные аэродромы.

